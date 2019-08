Une nouvelle idée fait son chemin lors des discussions pour la formation d'un gouvernement fédéral: l'élaboration d'un gouvernement de programme, écrivent vendredi Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen. Concrètement, les informateurs Didier Reynders et Johan Vande Lanotte développent un programme avec des objectifs clairement définis. Les partis qui y adhèrent formeront le prochain gouvernement. Le principal objectif d'un tel processus est d'éviter les grandes discussions idéologiques. Les deux informateurs œuvrent à un texte divisé en une dizaine de domaines, tels que la sécurité sociale, l'immigration et le climat. Ils formulent des objectifs clairs pour chaque section ainsi que la manière d'y parvenir. Le texte se base sur les discussions exploratoires menées avec les partis. Il est également chiffré.

L'étape suivante verra les informateurs proposer leur "programme" aux partis. Ceux qui y adhèrent formeront ensemble un gouvernement, à condition qu'ils aient la majorité au parlement.

Demain (samedi), MM. Reynders et Vande Lanotte sont attendus auprès du Roi pour un rapport intermédiaire.