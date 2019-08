La N-VA veut améliorer la qualité de l'air grâce à une "suppression par phases des systèmes de chauffage polluants". Les chaudières au mazout ne devraient plus être installées dans les maisons neuves, peut-on lire dans la note de base pour la formation du gouvernement flamand, a relevé De Tijd. Les installations de gaz naturel seraient également envisagées de manière plus stricte, ajoute-t-on dans le texte rédigé par le président de la N-VA Bart De Wever. "L'objectif est de réduire le chauffage basé sur les énergies fossiles en faveur de systèmes électriques, comme par exemple les pompes à chaleur", précise la note.

Avec cette proposition, la N-VA reprend une mesure du précédent gouvernement régional. L'année dernière, l'exécutif Bourgeois avait décidé, pendant l'été, d'interdire la commercialisation de nouvelles chaudières à mazout à partir de 2021.

Cette disposition avait suscité l'ire de la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants (Brafco). Le gouvernement avait alors fait partiellement marche arrière, la mesure ne concernant finalement que les constructions neuves et les rénovations énergétiques profondes. Le simple remplacement d'une chaudière défectueuse n'était plus concerné et l'interdiction générale avait été reportée à 2035, comme le prévoit le pacte énergétique interfédéral.

La note de base pour la formation du prochain gouvernement flamand ne prévoit pas de mesure générale, mais cible à nouveau les nouvelles constructions.