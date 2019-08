Les négociations en vue de former des gouvernements en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles arrivent dans la phase des arbitrages, a fait savoir samedi le co-président d'Ecolo Jean-Marc Nollet aux militants réunis à Liège pour la rentrée politique du parti. Après avoir fait une première lecture des notes du formateur, Elio Di Rupo, les négociateurs PS, MR et Ecolo vont tenter de trancher les noeuds qui restent. M. Nollet n'a pas voulu en dire plus sur les points qui posaient des problèmes. Le mot final, qui permettra à Ecolo d'entrer dans des majorités, appartiendra de toute façon aux militants, a-t-il rappelé.

Les deux semaines qui viennent se doubleront d'une échéance supplémentaire pour les Verts puisque, le 15 septembre, l'assemblée générale du parti élira un nouveau duo présidentiel. Une seule équipe se présente: celle formée de M. Nollet et de la députée bruxelloise Rajae Maouane.

La co-présidente sortante, Zakia Khattabi, a prononcé son dernier discours de rentrée avant de recevoir une ovation debout des quelques centaines de militants présents. Elle s'est réjouie du travail accompli pendant 4 ans, en particulier des deux échéances électorales successives qui se sont traduites, dit-elle, par une "vague verte".

"Le voilà, le projet écologiste que nous avons construit depuis 4 ans. Eh oui, loin des caricatures qu'en font nos adversaires politiques, il rend le changement désirable. Les électeurs ne s'y sont pas trompés", a-t-elle souligné.

Et de lancer, à l'instar de M. Nollet: "le temps est à l'action".