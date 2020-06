Pour Theo Francken, membre de la N-VA, il est clair que la formation du gouvernement doit mener à quelque chose. "Nous sommes prêts pour un accord historique entre le nationalisme flamand et la social-démocratie", assure Francken dans De Zondag.

"Ce sont les deux plus grandes familles politiques de ce pays. Un tel gouvernement aurait une légitimité dans n'importe quelle partie du pays. Cela sera nécessaire pour la relance".

Dans le scénario idéal de Francken, un nouveau gouvernement fédéral proposerait "un grand accord pour les dix prochaines années, avec un niveau institutionnel, socio-économique et, en ce qui me concerne, également écologique". Il n'exclut pas la possibilité de conclure un accord à ce sujet avec le président du PS Paul Magnette, malgré des divergences d'opinion dans certains autres domaines. "Nous voulons tous deux renforcer le pouvoir d'achat et augmenter les salaires les plus bas. Cela peut constituer une base. Son idée d'un crédit à la consommation est également intéressante".

Un tel gouvernement, avec le PS et la N-VA, "doit réussir", estime Francken. "Vivaldi n'est pas une option. Cette crise est inédite".

Francken revient également sur le récent sondage de la VRT et de De Standaard, dans lequel le Vlaams Belang a réussi à convaincre un électeur sur quatre. "C'est à cause des négociations. Nous prenons nos responsabilités. (...) De plus, beaucoup de gens sont en colère parce que le VB ne fait pas partie du gouvernement flamand".