Que le MR monte au gouvernement fédéral ou à la Région, François Bellot est candidat pour un poste de ministre.

Devant une tasse de café estampillée “Jobs jobs jobs”, François Bellot (MR) s’étonne de lire dans la presse qu’il aurait choisi de ne plus être ministre dans un prochain gouvernement. “Faux faux faux”, rétorque-t-il en substance, soufflant sur les volutes de fumée. “Je suis sensible à l’appel lancé pour plus de mobilité durable. Si c’est la Mobilité au fédéral ou les Infrastructures en Wallonie, je pense pouvoir apporter quelque chose.” Chez les libéraux, il est la référence en matière de mobilité et il détient le meilleur taux de pénétration en Wallonie tous partis confondus. Il a donc la légitimité pour réclamer un poste ministériel.

(...)