François De Smet était l'invité de Bel RTL ce matin. L'occasion pour lui de revenir sur la formation fédérale et la probable coalition "Vivaldi", dont son parti est exclu.

Au micro de Fabrice Grosfilley, le président de Défi s'est dit "consterné" par la tenue des débats et les rebondissements des dernières quarante-huit heures. "Ce n'est plus une formation fédérale, c'est une sorte de sitcom", a-t-il déclaré. "C'est Hélène et les garçons".

"L'avenir du pays est suspendu à la question de savoir si Georges-Louis va arriver à regagner la confiance de Paul, Conner et les autres", a déploré le politicien. "C'est une mauvaise sitcom et cela devient vraiment ridicule".

François De Smet a rappelé l'importance de former un gouvernement, à l'heure où le secteur de l'Horeca et le monde de la nuit continuent de souffrir, et les contaminations au Covid-19 d'augmenter. "C'est le décalage entre ces petits jeux politiques et la hauteur des enjeux qui va envoyer la classe politique dans un grand crash collectif si on ne se réveille pas maintenant!", a averti le président de Défi.

En outre, François De Smet a également salué la décision du souverain de ce lundi: "Je crois que le Roi a eu raison de refuser la démission. Aller aux élections ne résout rien."