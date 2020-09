Ayant grandi à Molenbeek, Françoise Schepmans connaît la commune comme sa poche. C’est d’ailleurs dans un bar tendance face au canal, à deux pas de la maison communale, que la libérale nous donne rendez-vous. Parce c’est facile et qu’”ici, on sert des bonnes bières”. Mais attention, pas d'alcool pendant la pause déjeuner. Celle qui a réussi l’exploit en 2012 de renverser Philippe Moureaux (PS) après 20 années de règne occupe désormais la place de Première échevine. Son écharpe mayorale, elle a dû la céder à la fille de celui qu’elle avait détrôné. Mais, si son poste a changé, son projet lui reste le même: redorer le blason de l’agglomération molenbeekoise. Un objectif sur lequel elle ne tergiverse pas, parce qu'elle en a "marre”. Et pour y arriver, elle est prête à tenir tête à son partenaire de majorité, le PS. “Je n'ai jamais imputé l'échec de l'intégration aux personnes d'origine étrangère, je l'ai imputé et je l’impute encore aujourd'hui aux décideurs qui manquent de courage.”