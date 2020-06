Geen commentaar: Conner Rousseau à Gand pour un duel existentiel contre Groen © BELGA Politique belgeChronique Vincent Rocour

Conner Rousseau, 27 ans à peine, le plus jeune président de parti de l’histoire de Belgique, n’a pas encore commis de faux pas depuis sa nomination à la tête du SP.A le 8 novembre. Il suscite la sympathie jusque dans les rangs de ses adversaires politiques - Bart de Wever en a fait un éloge très appuyé. Il est même parvenu, en utilisant le poids du PS comme levier, à remettre le SP.A au centre du jeu politique et à œuvrer à la formation du prochain gouvernement fédéral. Un tour de force improbable pour un parti qui n’est plus que le sixième de Flandre.