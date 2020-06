Il est évidemment salutaire que les responsabilités puissent être établies, que ce qui n’a pas fonctionné durant la crise soit identifié. Car si on peut évidemment espérer qu’une telle pandémie ne frappe plus jamais le pays, on ne peut s’abandonner à ce seul espoir. De nombreux experts pensent que les crises seront de plus en plus fréquentes. Il est donc impératif de doter le pays d’un dispositif efficace pour le prémunir d’une nouvelle pandémie. Et sans traîner puisque l’hypothèse d’un second passage du coronavirus en Belgique semble, au regard de certains exemples étrangers, impossible à écarter. Or cela ne sera possible que si toutes les leçons sont tirées de la séquence hors norme qui vient de se jouer. Mais seront-elles tirées un jour ?