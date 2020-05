L’histoire commence au Pérou. Selena Ali, 22 ans, étudiante en psychologie et ancienne candidate Miss Belgique y effectue un stage. Sur place, elle se prend d’affection pour un chat de refuge, qu’elle prénomme Lee. La pandémie du coronavirus l’oblige à écourter son séjour. Fin du mois de mars, alors que tous les pays du monde ferment leurs frontières, Selena décide de rentrer précipitamment chez elle à Stabroek, en région anversoise. Mais elle ne peut se résoudre à laisser son chaton sur place. Après l’avoir vacciné contre la rage et, dit-elle, obtenu le feu vert de l’ambassade belge à Lima, elle met le félin dans ses bagages et rentre au pays.

Et c’est là que les choses se corsent.