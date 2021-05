Fons Duchateau n’est guère connu des francophones. Et pour cause. Jusqu’en 2014, il a surtout agi dans l’ombre du patron de la N-VA. Et quand il en est sorti, ce n’est pas pour aller très loin : il est devenu président du CPAS d’Anvers, à la place de Liesbeth Homans devenue ministre du gouvernement flamand.

Bart De Wever avait pensé à lui presque naturellement pour ce poste.