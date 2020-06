Plus de 10.000 personnes se sont rassemblées ce dimanche place Poelaert pour manifester contre le racisme et les violences policières envers les personnes de couleur.

Le bourgmestre, Philippe Close, a interdit une manifestation classique souhaitée par l'organisation Black Lives Matter mais a autorisé une action statique ce dimanche, sur la place Poelaert, devant le Palais de Justice de Bruxelles. Si de nombreuses personnes sont venues protégées avec un masque sur le visage, la distanciation sociale était compliquée à respecter.

George-Louis Bouchez, président du Mouvement Réformateur, a interpellé le bourgmestre de Bruxelles sur Twitter : "L’indignation est légitime, le combat noble, l’objectif indépassable. Mais il y avait d’autres moyens d’exprimer sa solidarité et sa fraternité que d’enfreindre les règles sanitaires de base. Quel sens ont les règles adoptées par le CNS après un tel précédent Philippe Close?".

La Première ministre a elle aussi posté un message similaire sur Twitter : "La cause est juste et elle doit pouvoir s’exprimer. Aucun doute là-dessus. À la vue des images, je regrette qu’il n’ait pas été possible de trouver une alternative qui respecte consignes sanitaires et efforts de ceux en 1ère ligne dans la lutte contre l’épidémie".