Nouvelle journée de Codeco ce vendredi. Bulle sociale, Horeca, plan d'été... le gouvernement fédéral, qui se réunit à 14h cet après-midi, devrait décider de nouvelles mesures d'assouplissements. Le ministre de la mobilité et vice-premier ministre du gouvernement fédéral, George Gilkinet, a confirmé que la bulle sociale sera élargie.

"On va retrouver un peu plus de liberté", a assuré le ministre, qui se réjouit que les indicateurs de l'épidémie sont bons en Belgique. "On va pouvoir recevoir davantage de personnes chez soi, retrouver la vie culturelle... Et tout ça était écrit, les Belges ont fait des efforts extraordinaires, on est très bien placés au niveau de la vaccination, les premiers en Europe !", a-t-il déclaré.

La bulle sociale est aujourd'hui fixée à quatre personnes. Elle devrait passer à 8, avance Georges Gilkinet. "On prendra un tas de décisions notamment sur la possibilité de pouvoir organiser des événements collectifs qu'ils soient culturels, sportifs, associatifs, festifs, etc. Nous allons voir à quelles conditions cela sera possible", a-t-il aussi poursuivi, confiant.

Ravi de voir la vie reprendre en Belgique, le ministre a tout de même assuré que les autorités restaient attentives à la situation et notamment au variant Delta. "On va vivre davantage à l’extérieur. Et l’été dernier, ça s’est très bien passé. Il y a tout de même un point d’attention sur les variants et surtout le Delta qui infecte plus. Mais les chiffres restent quand même bons".

"La vie normale commence déjà mais il faut être modeste, le virus est vicieux depuis le début, il faut donc rester attentif aux variants", a-t-il insisté.