Ce mercredi, Georges Gilkinet (Ecolo) a partagé ses envies, ses souvenirs et ses changements de vie suite à la crise sanitaire.

Au micro de Maxime Binet, le Ministre de la mobilité a également évoqué la difficulté de prendre des décisions pour l'ensemble des citoyens en ce moment exceptionnel.

"C'est à chaque fois un pari ! Sur base de statistiques, de concertations, de points de vue parfois très différents, je trouve que le modèle fonctionne. Si on regarde la manière dont la Belgique a géré la crise, on peut être critique et faire mieux. Mais si on regarde dans d'autres pays, on a vu bien pire en terme de Santé publique ou de privations de libertés", a-t-il déclaré.

