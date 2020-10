"Le nombre de contaminations au Covid-19 est dramatique: en Wallonie, à Bruxelles et, je le crains, également en Flandre dans les prochains jours. Nos hôpitaux sont pleins. Le personnel soignant souffre, s'essouffle et tombe malade. Cette période de l'année voit de surcroit d'autres maladies que le Covid-19 circuler également", indique M. Bouchez dans un communiqué.

Il y défend les mesures décidées ces derniers jours et appelle à les respecter strictement. "Ce sera cela ou un nouveau confinement", commente-t-il. "Décider d'un nouveau confinement généralisé ne serait pas facile. Mais si nous devons en venir là, nous le ferons. Et soyez-en conscients: ce ne sera pas simple alors de décider rapidement de lever ce confinement et cet état d'urgence", ajoute M. Bouchez.

Il en appelle également aux bourgmestres pour qu'ils veillent, sur le territoire de leur commune, à ce que ceux qui enfreignent les règles soient punis.

Le Fédéral a annoncé vendredi de nouvelles mesures pour lutter contre la deuxième vague de la pandémie de coronavirus frappant la Belgique, suivi par la Wallonie, Bruxelles et la Fédération. La Flandre, quant à elle, examinera un renforcement mardi soir.