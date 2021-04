Alors que les politiques n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord concernant la réouverture des terrasses chez nous, Georges-Louis Bouchez s'est arrêté au micro de Maxime Binet pour donner son sentiment sur les mesures mises en place pour lutter contre le coronavirus. A quelques heures d'un Codeco qui s'annonce d'ores et déjà tendu , le président du MR estime qu'il faut fermer les terrasses "le plus tard possible pour pouvoir permettre un service le midi et le soir." Georges-Louis Bouchez considère qu'il faut adapter cette règle en tenant compte de l'interdiction de rassemblement de plus de 3 personnes après minuit.

Au micro de Maxime Binet, Georges-Louis Bouchez indique également qu'il "préfère voir des gens qui s'attablent à une terrasse que des gens qui vont pique-niquer dans un parc ou rien n'est mesurable." La stratégie de son parti, qu'il porte d'ailleurs depuis des mois comme il le déclare, est la suivante: "Il faut apprendre à vivre malgré le virus. Un peu une notion de liberté responsable."

Au niveau du nombre de personnes par table sur les terrasses, le président du MR ne veut pas trop s'avancer sur un chiffre précis. "Il faut que ce soit plus de 2 mais moins de 10".

Quand on lui donne l'avis de Marc Van Ranst, le virologue de la KU Leuven, selon lequel il faut retarder l'ouverture de l'Horeca, Georges-Louis Bouchez répond du tac-au-tac : "Ce n'est pas Marc Van Ranst qui décide, et heureusement. Oui, les terrasses ouvriront le 8 mai prochain. Il faut arrêter de jouer avec les nerfs des gens et il faut arrêter de distiller la peur en permanence."

Pour l'interlocuteur de l'émission "Il faut qu'on parle", nous ne sommes pas à l'abri d'une énième vague dans les mois qui viennent. "Je ne veux pas saper le moral des gens mais, malgré la campagne de vaccination, il n'est pas impossible qu'au mois d'octobre prochain nous ayons encore des problèmes à cause d'un variant, parce que les vaccins ne tiendraient pas sur de longues périodes... On va faire quoi ? On va de nouveau tout fermer?"

Revoir l'entièreté de la séquence :