"Nous restons sur un schéma qui est très ouvert, mais nous ne partons pas de zéro", a commencé le président du MR. Nous allons partir du travail des informateurs précédents, nous n'allons pas faire comme si nous ne connaissions pas les positions des uns et des autres".





"Nous sommes optimistes et volontaires dans cette mission, a-t-il encore ajouté. Il devrait être possible d'arrêter un ou plusieurs formats de coalition possible". Georges-Louis Bouchez a insisté sur le fait que lui et son collègue n'étaient qu'"informateurs" et non "formateurs".





Les deux présidents rencontreront dès cet après-midi les différentes formations politiques présentes autour de la table. Ils n'ont toutefois pas précisé l'ordre dans lequel ils allaient recevoir les partis.