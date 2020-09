"L'aversion du PS pour la N-VA était si grande que l'accord de coalition (un moment négocié entre les deux principaux partis belges) devait être très à gauche, faute de quoi (le président des socialistes francophones, Paul) Magnette ne l'aurait jamais vendu à son parti" et "la coalition Vivaldi (en négociation entre sept partis) sera plus à droite que la paars-geel (violette-jaune)", a déclaré le président de MR, Georges-Louis Bouchez, dans une interview publiée dimanche sur le site du magazine 'Humo'.

M. Bouchez maintient également le nom de Sophie Wilmès en tant que Premier ministre du nouveau gouvernement Vilvaldi. Au moment de désigner un Premier ministre "il faudra avoir des arguments très convaincants pour que ce ne soit pas Sophie", a-t-il souligné.

Le président des libéraux francophones a admis avoir pensé que l'accord de coalition envisagé entre le PS et la N-VA se situerait "beaucoup plus à droite". "Mais quand nous avons lu la note violette-jaune (préparée par les présidents du PS et de la N-VA, Paul Magnette et Bart De Wever), nous sommes tombés de notre chaise. La N-VA avait accepté tout le programme socio-économique du PS. Il y avait des taxes sur les plus-values et en retour la Belgique aurait été dépouillée", a ajouté M. Bouchez dans l'interview.