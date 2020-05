Le MR travaille à l'élaboration d'un "pacte pour une société nouvelle" qui doit englober l'ensemble des entités fédérées et le pouvoir fédéral, a affirmé vendredi le président du Mouvement Réformateur, Georges-Louis Bouchez, en plaidant pour un Etat fédéral "efficace" et en appelant à une réduction du nombre de ministres responsables des questions de santé au sud du pays. "Ce pacte contiendra le plan de relance bien évidemment mais nous ne devons pas nous limiter à redémarrer notre économie. Nous devons réformer notre approche du secteur culturel, de l'enseignement, de la place de la famille, de l'équilibre entre vie privée et professionnelle", a-t-il affirmé lors du "premier congrès virtuel" de l'histoire du MR, un parti qui célèbre chaque 1er mai la Fête du travail libérale.

"Cette société nouvelle doit intégrer un nouveau pacte social qui intègre mieux les changements de la société et du monde. Un pacte universel garanti doit permettre à chacun de pouvoir avoir la sécurité d'existence nécessaire pour développer pleinement sa liberté", a ajouté M. Bouchez.

"Pour cela, les libéraux ne veulent pas d'un Etat lourd ou intrusif mais bien d'un Etat efficace", a-t-il poursuivi.

"Nous ne pouvons plus rester avec neuf ministres de la santé dont six dans l'espace Wallonie-Bruxelles", encore dit le président des libéraux francophones, alors que la Première ministre Sophie Wilmès a plaidé pour une "modernisation" de l'Etat belge.