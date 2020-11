Un comité de concertation doit se réunir ce vendredi pour évaluer et sans doute faire évoluer les mesures prises dans la lutte contre le coronavirus. Le ministre des Indépendants David Clarinval a annoncé la couleur ce mercredi plaidant pour une ouverture des commerces non essentiels et craignant "un rush en France si nos commerces n’ouvrent pas", après l’annonce d’une stratégie de déconfinement en trois temps par Emmanuel Macron.

Les métiers de contact, comme les coiffeurs, seront également sur la table, mais leur ouverture pourrait être différée par rapport au reste des commerces non essentiels.

Alors que Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé, n’est pas favorable à un relâchement des contacts sociaux, le MR et le CD&V mettent également la pression sur une ouverture plus grande des contacts sociaux durant les fêtes. "I l ne faut pas faire croire aux gens que ce sera un Noël comme les autres et qu’on pourra ouvrir à l’infini. Mais il y a un modèle intéressant, le modèle québécois, qu’on pourrait suivre", pointe Georges-Louis Bouchez. En effet, le gouvernement du Québec autorisera les rassemblements privés du 24 au 27 décembre, en limitant à 10 le nombre de convives, et en incitant les Québécois à s’auto-confiner avant et après Noël pour limiter la propagation du Covid-19. Les rassemblements ne seront en revanche pas autorisés le 31, soit la veille du Nouvel An.