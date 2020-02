Les propos de Carl Devos sur un blocage politique venant du MR ont fait réagir le président libéral.

Réunir le PS et la N-VA autour de la table des négociations en vue d'une possible coalition n'est pas chose facile. Si plusieurs s'y sont essayés, les résultats n'ont jusqu'alors pas été probants. Selon Carl Devos, professeur en sciences politiques et sociales à l'université de Gand, la faute ne reviendrait pas forcément à l'une des deux coalitions concernées. Ainsi, il a affirmé dans une interview à La Libre ce mercredi 5 février que "le président du MR bloquait systématiquement les tentatives de rapprochement entre les deux partis". Ses raisons ? Le peu de profit que pourraient tirer les libéraux d'une telle alliance.

Une déclaration qui n'aura pas manqué de faire réagir Georges-Louis Bouchez. "Tout le monde peut se tromper dans une analyse, mais à ce stade, on pourrait croire qu'il s'agit là de mauvaise volonté", écrit le Montois sur Twitter. Le président du MR souligne ensuite que Carl Devos ne se trouve pas lui-même à la table des négociations. "Qui vous fait penser qu'il ne s'agit pas de fausses informations?", conclut Bouchez.