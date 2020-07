Depuis le 17 juin, Georges-Louis Bouchez (MR), Joachim Coens (CD&V) et Egbert Lachaert (Open Vld) recherchent des partenaires en vue d’obtenir une majorité parlementaire, plus d'un an après les élections. Tout ayant presque été tenté, les trois présidents de partis tentent une formule de coalition regroupant leurs trois partis plus la N-VA, le CDH et le SP.A. Le défi principal consiste à convaincre les socialistes flamands, présidés par Conner Rousseau (27 ans) de lâcher le PS et d'embarquer dans l'attelage. Une réponse est attendue d'ici à la fin de semaine. Cette mission a été marqué par une série de vifs échanges entre Conner Rousseau et Georges-Louis Bouchez avec de petites phrases assassines lâchées dans les médias. Hasard ou non, les deux personnalités incarnent la nouvelle génération politique chacun de son côté de la frontière linguistique. Et avec, déjà, de profonds désaccords...

Dans De Morgen, Conner Rousseau vous dit "désobligeant” et “préoccupé par (vous)-même” . Vous lui avez répondu sur Twitter. Un nouvel échange a suivi sur des propos qualifié de sexistes qu'il a tenu. Vos relations avec le président du SP.A apparaissent compliquées, alors qu’il s’agit justement de le convaincre de monter dans un gouvernement sans le PS. N’est-ce pas problématique? Quel regard portez-vous sur Conner Rousseau et vos relations ?