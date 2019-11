Les membres du MR ont fini de voter pour le second tour des élections internes. Ce vendredi, on connaîtra le nom du futur président de parti et successeur de Charles Michel. Face à Denis Ducarme, Georges-Louis Bouchez est donné favori. S’il devait gagner (il reste très prudent sur cette question), quelle serait sa ligne de conduite à l’égard des négociations fédérales actuelles ?

Ces derniers jours, les lignes ont bougé en faveur d’un gouvernement arc-en-ciel, sans la N-VA. Cette formule a-t-elle votre préférence ?