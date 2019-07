2

"Les nuisances des allochtones" dans les piscines : la question controversée du Vlaams Belang en Commission Intérieur

La Commission Intérieur, présidée par Ortwin Depoortere (Vlaams Belang), se réunira pour la première fois mardi prochain. Au programme : la nomination des vice-présidents de la Commission et l'ordre des travaux. Et... Une question de Dries Van Langenhove (Vlaams Belang), fondateur de Schild & Vrienden, sur "les nuisances des allochtones dans les zones récréatives et les piscines à ciel ouvert" au ministre de l'Intérieur.