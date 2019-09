Le congrès de participation des libéraux avait lieu ce jeudi soir à Namur et, sans surprise, la base libérale a accepté après que les grandes lignes des accords à la Région wallonne et à la Fédération Wallonie-Bruxelles ont été présentées.

On retiendra notamment des prises de parole des personnalités libérales le succès rencontré par Willy Borsus auprès du public MR. Longuement ovationné, le ministre-Président wallon, pour quelques jours encore, a été l'un des artisans des accords "arc-en-ciel".

Naturellement, il commence à connaître le fonctionnement des congrès libéraux et les paroles qui fonctionnent : "Pas d’impôts nouveaux. Pas de taxes nouvelles sous cette législature !", a-t-il annoncé au sujet de l'accord wallon. Bien entendu, il a également insisté sur les mesures en faveur de l'environnement contenues dans l'accord : "Notre objectif est d’avoir une opération gigantesque pour atteindre des seuils d’isolation des bâtiments inédite à ce jour."

Charles Michel, président du MR et Premier ministre jusqu'au 1er décembre (il s'envolera à cette date pour la présidence du Conseil européen), a également veillé à mettre en évidence les mesures les plus en phase avec les préoccupations du MR. "Le décret inscriptions sera abrogé et modifié !", a-t-il lancé aux militants libéraux. Ou encore : "Nous y sommes enfin ! Les titres services seront élargis pour la garde et le transport des enfants !" (cette mesure avait, entre autres, été défendues par les libéraux durant la dernière campagne électorale).

Il n'en fallait pas tellement plus pour convaincre les membres du MR d'approuver les deux accords gouvernementaux. Ils signent le retour des réformateurs à la Fédération Wallonie-Bruxelles et leur maintien à la Région wallonne.