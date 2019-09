Sans réelle surprise, le parti socialiste réunit en congrès, jeudi soir à Namur a donc dit oui aux deux accords négociés avec le MR et Ecolo pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La salle cinq du complexe cinématographique Acinapolis à Namur (Jambes), où une odeur de popcorn embaumait l’air de plus en plus moite, était remplie. Tous les militants et élus présents n’ont pas pu s’asseoir dans les confortables fauteuils. Beaucoup étaient assis sur les marches pour écouter le président Di Rupo vendre la réussite de ses négociations.

Après les remerciements d’usage à l'égard de Paul Magnette et de Gilles Doutrelepont, qui l’ont accompagné durant la durée des négociations, Elio Di Rupo a rappelé les événements post-électoraux qui ont conduit son parti à s’associer aux libéraux, tant honnis durant cinq ans. "Le PTB a fui ses responsabilités. Il préfère le confort du verbiage et leur cible c’est le PS. Mais le PTB a dupé les dizaines de milliers de Wallons et de Bruxellois qui ont voté pour lui. Le PTB c’est clair, c’est l’irresponsabilité et l’indignité et ça le restera pour les cinq ans à venir. Ils ont démontré que le vrai progrès social se fait sans les communistes. Le vrai progrès social c’est le PS qui le porte". Di Rupo a donc rappelé que "Après 61 jours de négociations à trois nous sommes parvenus à un accord complet. Le travail réalisé initialement avec Ecolo était un travail en profondeur. C’était une note ancrée à gauche. Elle a servi de colonne vertébrale au projet d’accord conclu ensuite avec le MR. Il a bien fallu traiter, négocier et trouver des solutions avec le MR".

Celui qui est président depuis vingt ans exactement ce vendredi 13 septembre a ensuite dressé un long catalogue des points de l’accord qui résonnent positivement aux oreilles de ceux qui avaient fait le déplacement, jeudi soir.

Avant le vote définitif, les quatorze fédérations socialistes ont exprimé le résultat de leurs votes internes sur les accords. Toutes les fédérations se sont prononcées positivement. La fédération liégeoise du PS a parlé plus longtemps que les autres. Jean-Pierre Hupkens, son président, a tenu à rappeler, au moment de donner le vote de sa fédération, le poids essentiel de sa fédération dans la victoire électorale du PS. Une manière de demander à son président de ne pas oublier le Liégeois, Jean-Claude Marcourt, qu’il a cité, dans la répartition des postes ministériels.