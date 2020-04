Le Médiateur fédéral a ouvert 6.852 dossiers en 2019 - 5.168 nouvelles plaintes et 1.684 demandes d'information -, soit une hausse de 10% en un an, a annoncé mercredi par communiqué l'institution indépendante qui traite les plaintes des citoyens vis-à-vis des administrations fédérales.

"Les citoyens se plaignent principalement des longs délais d'attente, ils contestent aussi la légalité de certaines pratiques administratives et ils exigent un meilleur service. Comme d'habitude, les secteurs les plus visés sont l'asile et la migration, la fiscalité et la sécurité sociale", souligne le Médiateur fédéral qui remettra son rapport annuel 2019 mercredi matin à la Chambre. "La confiance des citoyens dans l'administration peut sérieusement se détériorer s'ils attendent trop longtemps, s'ils ne reçoivent pas toute l'information nécessaire ou s'ils se sentent traités de manière inéquitable. Notre rôle est de rétablir cette confiance et nous constatons que la transparence peut éviter bien des plaintes", indique la médiatrice fédérale Catherine De Bruecker.

Le Médiateur fédéral travaille avec les administrations fédérales sur la base des signaux des citoyens. Au cours de leur mandat (2013-2019), les médiateurs fédéraux, Catherine De Bruecker et Guido Herman, ont formulé plusieurs recommandations pour éviter que certains problèmes ne se répètent. Les recommandations illustrent les thèmes très diversifiés dans lesquels les citoyens signalent des problèmes: fiscalité, asile et migration, documents d'identité, allocations sociales, réglementations économiques, mobilité...

Le Médiateur fédéral constate que les signaux qu'il a reçus ces dernières années se renforcent avec la pandémie de Covid-19. Le lancement de nouveaux services en ligne génère régulièrement de nombreuses plaintes. Les citoyens sont confrontés aux conséquences des bugs et problèmes informatiques et ils reprochent à l'administration d'avoir sous-estimé les conséquences qu'ils subissent. La digitalisation des services publics accroît aussi les inégalités entre les citoyens: tout le monde n'a pas l'équipement ou les connaissances nécessaires pour effectuer ses démarches en ligne.

Le rapport annuel 2019 est le dernier rapport annuel des médiateurs fédéraux actuels, Catherine De Bruecker et Guido Herman. Leur mandat s'est achevé le 19 novembre 2019. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs prêtent serment devant le président de la Chambre des représentants. Le 20 février dernier, la Chambre a nommé David Baele comme futur médiateur fédéral néerlandophone. La procédure de sélection du médiateur fédéral francophone est toujours en cours.