Le député fédéral Hendrik Bogaert a renoncé à briguer la présidence du CD&V, a-t-il annoncé dimanche sur Twitter.

"Bonne chance à tous les candidats. Je ne me lance personnellement pas dans la course. Il est trop tôt pour mes idées au sein du parti", a-t-il déclaré.

Dans ce tweet, le natif de Jabbeke fait entre autres référence à son essai "Vivre ensemble en liberté", publié en 2017, qui lui avait valu de nombreuses critiques émanant de sa formation politique. Dans cet ouvrage, il prônait entre autres une interdiction générale des signes religieux dans l'espace public, une proposition dont le CD&V s'était distancé.

Dans des interviews parues récemment, Hendrik Bogaert avait par ailleurs estimé que sa formation n'avait plus d'avenir en tant que parti centriste et plaidé pour un virage vers la droite. L'homme défendait entre autres une politique migratoire plus stricte, des salaires minimums plus élevés et la poursuite des investissements dans l'énergie nucléaire.

A la veille de la date-limite de dépôt des candidatures pour la présidence, M. Bogaert a finalement annoncé qu'il renonçait à se présenter, faute d'un soutien suffisant à ses propositions.

Sept prétendants sont pour l'instant sur les rangs pour succéder à Wouter Beke: Raf Terwingen, Katrien Partyka, Vincent Van Peteghem, Sammy Mahdi, Walter De Donder, Joachim Coens et enfin Christophe Vermeulen.

Les résultats de l'élection seront connus le 18 novembre. Un deuxième tour sera nécessaire si aucun des candidats ne recueille la majorité absolue. Il faudra dans ce cas attendre le 6 décembre pour connaître le nom du nouveau président.