Chaque week-end durant un mois, “La Libre” rencontre une femme ou un homme qui a décidé de ne plus jouer de rôle bien en vue sur la scène politique belge. Temporairement peut-être. Définitivement pour certains. Pour ce quatrième numéro, c’est Herman De Croo qui se livre. Tour à tour député, sénateur, ministre, président de la Chambre des représentants et – jusqu’au 31 juillet dernier – député flamand, l’homme de 82 ans tire sa révérence après plus d’un demi-siècle de vie parlementaire.