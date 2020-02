Dimanche, le PTB attend 5 000 personnes dans les rues de Bruxelles pour sa marche de “la grande colère”. Le porte-parole Germain Mugemangango dénonce le refus des partis traditionnels d’entendre le sien.

Ce dimanche, le Parti du travail de Belgique organise "la grande colère". Une marche qui se tiendra à Bruxelles et qui partira de la place de l’Albertine à 14 h. À 15 h 30, les manifestants y seront de retour pour entendre les discours du président du parti Peter Mertens et du député fédéral Raoul Hedebouw. Le porte-parole francophone du parti et chef de groupe PTB au Parlement wallon, Germain Mugemangango, explique les raisons de cette "grande colère".

Pourquoi faire cette marche maintenant ?