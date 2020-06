François Mathieu et Maryam Benayad

François Mathieu et Maryam Benayad

François Mathieu et Maryam Benayad

Au début du mois d’avril, Paul Dhaeyer, président du Tribunal francophone de l’entreprise à Bruxelles, et Pierre-Yves de Harven, président de la chambre des entreprises en difficultés et magistrat de presse, avaient lancé dans nos colonnes un appel vibrant aux entreprises à privilégier la “Procédure de réorganisation judiciaire” (PRJ) plutôt que l’aveu de faillite en cas de difficultés.Histoire d’éviter des faillites, et des drames humains derrière des chiffres forcément chancelants…