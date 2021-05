Par ailleurs, si Sophie Rohonyi n'est pas opposée au pass sanitaire européen qui entrera en vigueur cet été pour faciliter les voyages, elle s'inquiète de l'éventuelle mise en place d'un certificat sanitaire qui conditionnerait l'accès à certains lieux en Belgique: " Je trouve ça assez problématique car on touche ici à certaines libertés fondamentales, et l'on recenserait des données privées, et ce, sans consulter les autorités compétentes, sans consulter le Parlement".





Enfin, la députée DéFi a adressé un carton rouge à la N-VA et au Vlaams Belang pour "leur volonté de récupérer le dossier Jürgen Conings à des fins purement électoralistes": " Ils font un amalgame entre la liberté d'expression et l'appel à la haine, à la violence et au terrorisme".





La députée plaide notamment pour un refinancement des services de renseignements belges.