La laïcité de l’État est un thème qui divise au sein de certaines formations politiques. Défi plaide depuis 2003 pour inscrire le principe dans la Constitution. Pour les députés fédéraux François De Smet et Sophie Rohonyi, ce “mal belge” doit cesser.

Elle a intégré les rangs de Défi il y a sept ans. Lui les a ralliés juste avant les élections du 26 mai. À eux deux, ils couvrent désormais toute l’activité parlementaire fédérale pour le parti amarante. Sophie Rohonyi et François De Smet incarnent cette génération montante au sein des ex-FDF appelée à prendre la relève de l’inoxydable Olivier Maingain. Juriste de formation, Sophie Rohonyi a travaillé pour le Centre d’action laïque (Cal). Elle est notamment l’auteure d’un article intitulé "Cachez cette burqa que je ne saurais voir" dans lequel elle revient sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme relatif à l’interdiction du port de la burqa en France. François De Smet est docteur en philosophie de l’Université libre de Bruxelles. Fils spirituel d’un certain Hervé Haskin, il signe de nombreux ouvrages sur les questions identitaires, de religions et sur la laïcité.

La laïcité est un thème qui secoue certaines formations politiques. Est-ce également le cas chez Défi ?

(...)