"Il n'y a pas de réel leader d'opinion en Belgique francophone, même pas Sophie Wilmès" © UCL Politique belge Marie Rigot

Georges-Louis Bouchez (MR), présenté comme “l’un des célibataires les plus convoités du Royaume”, se prêtant au jeu d'un blind-date avec Miss Belgique dans un quotidien flamand. Le nouveau président du s.pa, Conner Rousseau, affichant fièrement sa nouvelle coupe de cheveux sur Instagram ou postant un cliché juste après son jogging matinal. Dans de telles situations, on ne s'attend pas forcément à retrouver des politiciens. Les élus s'y glissent pourtant adroitement, comme des poissons dans l'eau. Ce phénomène, communément appelé "peopelisation" du politique, n'est pas nouveau. Marc Lits, professeur émérite de l'UCLouvain et spécialiste en communication et politique, l'a longuement étudié. Il revient sur l'histoire et l'évolution d'une pratique qui a rencontré un franc succès mais qui a également engendré certaines dérives. Marc Lits est l'Invité du samedi de LaLibre.be.