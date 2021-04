Il n’est pas certain que le feuilleton politique verviétois qui paralyse la ville depuis le mois de juillet 2020 redore l’image du monde politique. La dernière solution en date a échoué samedi et on sait désormais que le député fédéral et conseiller communal Malik Ben Achour ne sera pas - à moins d’un énième rebondissement - le futur bourgmestre de Verviers.