Ilse Uyttersprot, mère de deux enfants et âgée de 53 ans, a été retrouvée assassinée a annoncé Christoph D'Haese. "Avec horreur et incrédulité, je viens d'apprendre la mort d'Ilse Uyttersprot dans des circonstances dramatiques", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

"J'ai entendu dire que l'auteur se serait dénoncé, mais les circonstances exactes feront l'objet d'une enquête plus approfondie par la police et le parquet dans les heures à venir. Mes pensées vont principalement aux deux enfants d'Ilse et à ses proches parents. Ils auront tout notre soutien dans les semaines et mois à venir. Personne ne mérite de perdre une mère à ce jeune âge. Personne ne devrait mourir si jeune. J'espère que les circonstances seront rapidement éclaircies et que l'auteur de l'infraction sera puni de manière appropriée. Au nom de l'ensemble du conseil municipal, j'offre à la famille et aux amis d'Ilse nos sentiments de compassion. Je leur souhaite sincèrement beaucoup de force.", poursuivait-il.

L'ancienne bourgmestre d'Alost avait, pour rappel, accédé à une brève notoriété mondiale en 2011, époque où une vidéo avait fuité d'Ilse Uyttersprot dans le cadre privé.