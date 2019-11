Mai 2024. Le prochain rendez-vous électoral est censé avoir lieu dans un peu moins de cinq ans, à nouveau pour un méga-scrutin fédéral, régional et européen, comme le 26 mai dernier. Mais l’hypothèse d’élections fédérales anticipées devient de plus en plus plausible, à mesure que le surplace dans les négociations pour la formation du prochain gouvernement se prolonge. À vrai dire, des élections anticipées, qui auraient donc lieu avant le terme normal de la législature, sont même une issue probable, si pas inévitable, dans tous les cas de figure.