En octobre 2020, le pouvoir présidentiel de Georges-Louis Bouchez vacillait. Son manque de tact dans le jeu de chaises musicales qu’il avait organisé à la naissance du gouvernement De Croo avait choqué les membres les plus influents du MR. Depuis lors, le jeune leader libéral a redoré son blason et a fait taire les critiques internes. Il a imprimé sa marque en adoptant, à un rythme trépidant, plusieurs positions tranchées. Dans la crise sanitaire, le MR est apparu comme le champion du déconfinement, de la préservation de la liberté des Belges. Dans le tout récent débat sur le port du voile dans le secteur public, le MR a également ouvert une brèche en réclamant la neutralité totale de l’État et de ses agents.