Le président du Vlaams Belang Tom Van Grieken n'a pas encore eu de nouvelles du formateur flamand et président de la N-VA Bart De Wever, a-t-il indiqué dimanche midi lors de VTM NIEUWS. "J'attends toujours un signal de Bart De Wever pour savoir si la volonté de l'électeur est respectée. La période à venir est cruciale et ne doit pas s'éterniser". Selon Tom Van Grieken, si Bart De Wever reste remarquablement silencieux à propos des discussions sur la formation du gouvernement flamand, c'est qu'il "cherche à tout mettre en oeuvre pour que la Vlaams Belang reste à bord" ou "qu'il est difficile de parvenir à un accord entre De Wever et les autres partis". D'après le président du Vlaams Belang, Bart De Wever n'a pas dévoilé ses cartes.

"Les discussions avec Bart De Wever se sont toujours déroulées dans une atmosphère très constructive et j'espère qu'il n'a pas joué la comédie ces derniers temps", a ajouté M. Van Grieken. "Nous avons toujours été constructifs afin de pouvoir convertir notre programme en accord de gouvernement".