Politique belgeAnalyse Jambon Ier est sur le point de voir le jour: des négociations intenses et laborieuses, quid de la suite des événements? Jacques Hermans et Al. D.

Une seule certitude : la traditionnelle " Déclaration de septembre" prononcée par le ministre-Président flamand présentant au Parlement flamand l’action de son gouvernement aura lieu en… octobre. Mais la fumée blanche est imminente et une "suédoise bis" réunissant N-VA, CD&V et Open-VLD est sur le point de voir le jour… 127 jours après les élections. Ce furent en tout cas d’intenses et laborieuses négociations, chaque parti voulant tirer le maximum de ce qui finit par ressembler à un vaste marchandage, chacun essayant de tirer la couverture vers soi.