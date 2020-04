Confiné dans son cabinet, le vice-Premier ministre et ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V), analyse la situation politique de la Belgique. Il y a des ratés, mais qui n’en a pas ? Prière d’être indulgent… Celui qui aurait pu devenir Premier ministre apprécie la manière dont Sophie Wilmès (MR) pilote le bateau "Belgique" en pleine tempête. Mais il faudra bien un jour former un gouvernement qui dispose d’une large majorité. Ses explications et… ses silences montrent que cela ne sera pas plus facile qu’avant.

Il y a eu un certain cafouillage dans la décision de rendre possibles les visites dans les maisons de repos.