Barbara Gatz: "Je ne peux pas m’imaginer que quelque chose puisse venir se mettre entre Sven et moi" Politique belge Alice Dive

Cette chaude journée de juillet 2014, Barbara Gatz s’en souvient au détail près. Ce matin-là, elle s’apprête à profiter de son séjour en terres italiennes en compagnie de son époux et de ses deux enfants. Un coup de téléphone, tout droit venu du plat pays, rompt la quiétude ambiante. "C’était Sven. J’ai immédiatement entendu à sa voix qu’il avait quelque chose d’important à nous annoncer", se remémore-t-elle. Son unique et grand frère, alors patron de la Fédération des brasseurs belges, est sur le point d’être propulsé ministre au sein du gouvernement flamand. "Il a dû se décider très vite. Au moment de son appel, les choses n’étaient pas encore totalement tranchées. Je l’ignorais à l’époque, mais il m’a dit des années plus tard que c’était vraiment son rêve de devenir ministre de la Culture."