C'est le grand schisme chez United People, ce nouveau parti, à peine créé, qui était articulé autour de quatre présidents fondateurs. Deux d'entre eux, Paolo Criscenzo et David Magri, viennent déjà de quitter le parti. En cause: l'un des quatre président Frédéric Baugniet et ses publications qui ont été postées il y a quelques mois sur Facebook, dont "Je suis islamophobe et je l’assume."

(...)