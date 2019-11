Georges-Louis Bouchez a récolté 65% des votes face à Denis Ducarme. Il devient donc le nouveau président du MR.

Georges-Louis Bouchez se dit plus proche des milieux populaires que de la bourgeoisie. "Si on parle de conscience de classe, je viens du monde ouvrier et ça me poursuivra toute ma vie, nous explique-t-il. J’ai toujours su que je devrais m’en sortir par mon travail. La question du mérite est très importante pour moi, c’est pour cela que je suis libéral et non socialiste. Oui, j’ai une belle montre et je conduis une Mercedes mais c’est parce que j’ai le goût de la perfection, des choses bien conçues."

Des origines modestes, tout comme Louis Michel et Elio Di Rupo, ses deux grands modèles en politique. Ils se sont hissés au sommet par la même volonté révoltée, implacable, dure à la tâche, qui anime désormais Georges-Louis Bouchez.