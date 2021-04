Malgré sa condamnation à six mois de prison avec un sursis de deux ans et à une amende de 600 euros avec sursis pour avoir commis des faits d’outrage public aux mœurs, Jean-Charles Luperto a décidé de conserver ses mandats de député et de bourgmestre. Il considère que la vérité judiciaire du jugement ne correspond pas à la vérité puisqu’il affirme toujours être totalement innocent des faits pour lesquels il a été condamné. Et qu’en pense son parti ?