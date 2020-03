L’heure du choix a sonné. Les missionnaires royaux, Patrick Dewael (Open VLD) et Sabine Laruelle (MR), sont attendus lundi au Palais avec l’espoir de passer à une phase de formation du gouvernement fédéral.

Deux pistes principales sont évoquées : un gouvernement d’urgence, limité dans le temps, autour du PS et de la N-VA et complété par les libéraux (MR, Open VLD), le CD&V et le SP.A ; ou un gouvernement de type Vivaldi avec les socialistes, les libéraux, les écologistes (Écolo, Groen) et le CD&V. Jean-Marc Nollet, le coprésident d’Écolo, veut croire que c’est la seconde option qui va l’emporter.

Est-ce la crise sanitaire liée au coronavirus qui va précipiter la formation du gouvernement fédéral ?