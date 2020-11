C'est ce qu'il dit dans une interview accordée à De Zondag, dans laquelle il se penche sur ses projets de fond avec le parti.

"Ce n'est pas l'essentiel, mais je n'exclus pas non plus cette possibilité. Si, après un long processus de fond, il s'avère que cela pourrait être une valeur ajoutée, alors c'est certainement possible", dit Coens.



La conférence de parti qui était prévue en décembre sera désormais organisée de manière numérique, en raison du coronavirus. Coens va y présenter son "Manifeste de Noël", comme point de départ pour le renouvellement du contenu.