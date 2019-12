Telle est l’une des conclusions d’une enquête menée par l’UGent sur les élections internes au CD&V.

Une situation quasi inédite. Le CD&V a élu son nouveau président, Joachim Coens, le 6 décembre, au terme d’un long processus. Mais ce n’était que la deuxième fois en onze élections présidentielles chez les centristes flamands que plusieurs candidats s’affrontaient. Un fait d’autant plus notable qu’aucun des sept candidats n’avait reçu le soutien de l’appareil du parti. Les jeux étaient donc ouverts. Et il a fallu deux tours pour faire émerger un vainqueur – le second tour opposant M. Coens à Sammy Mahdi, le président des Jeunes CD&V.