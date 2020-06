Ce dimanche, plus de 10.000 personnes se sont réunies pour manifester sur la Place Poelaert à Bruxelles. Ce rassemblement pacifique, destiné à condamner le racisme et les violences policières, a donné lieu à des débordements (magasins pillés, etc.). Plusieurs personnalités du MR ont critiqué publiquement l'attitude du bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), accusé d'avoir laissé faire. Karine Lalieux (PS), présidente du CPAS de Bruxelles et ancienne députée fédérale, prend sa défense alors que la polémique avec les libéraux enfle sur les réseaux sociaux.

Philippe Close est fortement critiqué pour avoir "toléré" la manifestation de dimanche. Aurait-il dû donner la priorité à la sécurité sanitaire ?