Le coronavirus fait peu de cas des barrières sociales et de la notoriété. Plusieurs dirigeants ont annoncé avoir été contaminés par le coronavirus, comme Boris Johnson, le prince Albert de Monaco, ou encore Patrick Devedjian.

Chez nous, au sein de la classe politique, des personnalités comme Jean-Michel Javaux, ex-président d'Ecolo,ont été contaminées par le Covid 19.

Ce dimanche, sur Facebook, Karl Van Louwe, chef de file de la N-VA au Parlement bruxellois, a annoncé lui aussi avoir été victime du virus. Le Bruxellois a toutefois pu quitter l'hôpital après 6 jours d'hospitalisation.

Il termine ce message par un remerciement personnalisé à plusieurs soignants et au personnel de l'UZ ainsi que pour les messages de soutiens. "J'ai gardé ça caché quand même. Cela a rendu tout ça supportable parce que c'était... l'enfer. Mais c'était aussi top grâce aux nombreuses personnes qui continuent de travailler."

"Au revoir tout le monde ça ne m'arrivera pas... Du moins c'est ce que je pensais", a-t-il écrit ce dimanche sur son mur Facebook. "Jusqu'à la semaine dernière, les quintes de toux et les attaques de fièvre m'ont rendu le souffle court et même la parole sérieusement difficile. Lundi, j'ai été enregistré à UZ Bruxelles et après quelques tests sanguins et un scan pulmonaire, le doute a été confirmé : Covid 19." Après 6 jours avec des hauts et des bas et surtout beaucoup d'approvisionnement en oxygène dans l'UZ, après beaucoup de bons soins des infirmières et des médecins, j'ai pu quitter le département. Je suis maintenant de retour à la maison, en quarantaine."